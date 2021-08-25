Euro
9.8477
-0.46%
Dolar
8.3824
-0.18%
Altın
483.28
-0.71%
Borsa
1.471
0.36%
Bitcoin
407.002
-2.81%
EXEN Coin
26.84
-5.79%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Reel kesim güven endeksi açıklandı

    2021 yılı Ağustos ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 113,9 seviyesinde gerçekleşti.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.08.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Reel kesim güven endeksi açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı reel kesim güven endeksini açıkladı.

    GELECEK ÜÇ AYLIK PROGRAMLAR VE MAL STOKU SONUCU BELİRLEDİ

    Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

    Reel kesim güven endeksi açıklandı #1

    MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

    Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 112,2 seviyesinde gerçekleşti.

    Reel kesim güven endeksi açıklandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir