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    Reel kesim güven endeksi aralıkta 0,3 puan arttı

    TCMB aralık ayı reel kesim güven endeksini artış yönünde açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:01
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    Reel kesim güven endeksi aralıkta 0,3 puan arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 yılı Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 101,6 seviyesinde gerçekleşti.

    2022 yılı Aralık ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.741 iş yerinin yanıtlarından elde edildi.

    Son üç aydaki toplam sipariş miktarı artış yönünde

    Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksini oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

    Mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

    Reel kesim güven endeksi aralıkta 0,3 puan arttı #1

    reel-kesim


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