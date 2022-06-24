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    Reel kesim güven endeksi haziranda geriledi

    REEL Kesim Güven Endeksi (RKGE) haziranda, önceki aya göre 3 puan azalarak 106,4 seviyesinde gerçekleşti.
    • 24.06.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 16:59
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    Reel kesim güven endeksi haziranda geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

    İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, haziran ayında RKGE, bir önceki aya göre 3 puan azalarak 106,4 seviyesinde gerçekleşti.

    Sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.

    Son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

    Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 104,6 seviyesinde gerçekleşti.

    Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacak

    Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 9,8 puan artarak yüzde 80,9 seviyesinde gerçekleşti.

    Reel kesim güven endeksi haziranda geriledi #1

    Sanayi dalındaki genel gidişat iyimser

    İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı, yüzde 5,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,0‘a gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 25,8’e yükseldi.


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