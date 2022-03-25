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    Reel kesim güven endeksi, mart verisi yayınlandı

    TCMB, 2022 yılı Mart ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verisini paylaştı. Mart ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 108,5'e geriledi.
    • 25.03.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 14:45
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    Reel kesim güven endeksi, mart verisi yayınlandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mart ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 108,5 oldu.

    Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi de mart ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 108,2 verisini gösterdi.

    GENEL GİDİŞAT VE GELECEK 3 AYA İLİŞKİN BEKLENTİ AZALIŞ YÖNÜNDE

    Mevcut toplam sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

    İSTİHDAMA İLİŞKİN BEKLENTİLER AYNI KALDI

    Gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde kaldı.

    Reel kesim güven endeksi, mart verisi yayınlandı #1

    ÜRETİM HACMİ VE İHRACAT SİPARİŞ MİKTARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

    Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış olacağını bekleyenler ve son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

    YILLIK ÜFE BEKLENTİSİ 5,8 PUAN ARTTI

    Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de arttı. Gelecek 12 iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5,8 puan artarak yüzde 54,8 seviyesinde gerçekleşti.

    Reel kesim güven endeksi, mart verisi yayınlandı #2

    İYİMSERLERİN ORANI GERİLEDİ

    İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,0'a, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 65,2'ye gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27,8’e yükseldi.


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