Reel kesim güven endeksi, mart verisi yayınlandı

TCMB, 2022 yılı Mart ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verisini paylaştı. Mart ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 108,5'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mart ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 108,5 oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi de mart ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak 108,2 verisini gösterdi.

GENEL GİDİŞAT VE GELECEK 3 AYA İLİŞKİN BEKLENTİ AZALIŞ YÖNÜNDE

Mevcut toplam sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler, endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

İSTİHDAMA İLİŞKİN BEKLENTİLER AYNI KALDI

Gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde kaldı.

ÜRETİM HACMİ VE İHRACAT SİPARİŞ MİKTARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış olacağını bekleyenler ve son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

YILLIK ÜFE BEKLENTİSİ 5,8 PUAN ARTTI

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de arttı. Gelecek 12 iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5,8 puan artarak yüzde 54,8 seviyesinde gerçekleşti.

İYİMSERLERİN ORANI GERİLEDİ

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,0'a, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 65,2'ye gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27,8’e yükseldi.