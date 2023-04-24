Reel kesim ve finansal hizmetler endeksleri arttı TCMB bugün İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksini de yayınladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıkladı.

İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi

2023 yılı Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,0 puan artarak 105,1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi

2023 yılı Nisan ayında FHGE, bir önceki aya göre 6,4 puan artarak 148,3 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi artış yönünde etkilediği görüldü.