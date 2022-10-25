Reel kesimin güveni ekimde arttı

TCMB, ekim ayı reel kesim güven endeksini artış yönünde açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aktarımına göre, 2022 yılı Ekim ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 100,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 102 seviyesinde kayıtlara geçti.

Ankete 1.734 iş yeri yanıt verdi

2022 yılı Ekim ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.734 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.