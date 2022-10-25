Petrol
91
-0.23%
Euro
18.3608
0.16%
Dolar
18.6126
0.16%
Altın
987.1
0.08%
Borsa
3997
0.48%
Bitcoin
363.419
-0.12%
BTXN Coin
10.62
3.30%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Reel kesimin güveni ekimde arttı

    TCMB, ekim ayı reel kesim güven endeksini artış yönünde açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 10:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Reel kesimin güveni ekimde arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aktarımına göre, 2022 yılı Ekim ayında reel kesim güven endeksi (RKGE), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 100,3 seviyesinde gerçekleşti.

    Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 102 seviyesinde kayıtlara geçti.

    Ankete 1.734 iş yeri yanıt verdi

    2022 yılı Ekim ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.734 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

    Reel kesimin güveni ekimde arttı #1

    Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

    reel-kesim


    Yusuf İslam: Türkiye'de binalardan ilham aldık
    Medya

    Yusuf İslam: Türkiye'de binalardan ilham aldık

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 24 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 24 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir