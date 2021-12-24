Rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin 409 lira oldu

Yüzde 36,20 olan yeniden değerleme oranı doğrultusunda rekabet cezalarının alt sınırı 47 bin 409 liraya yükseltildi.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı (yüzde 36,20) esas alınarak 47 bin 409 liraya çıkartıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Rekabet Kurumunun "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlandı.

CEZANIN ALT SINIRI YENİDEN DERLEME ORANINA GÖRE DEĞİŞTİ

Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20'lik artış esas alınarak, 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2022'e kadar geçerli olmak üzere 47 bin 409 liraya yükseltildi.