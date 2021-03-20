Rekabet ihlallerine uzlaşma yolu açıldı

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "uzlaşma yönetmeliği taslağı" kamuoyu görüşüne açıldı. Taslakta, rekabet ihlallerinde uzlaşma yoluna gidilmesi hedefleniyor.

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik Taslağı, kamuoyunun görüşüne çıktı.

KURUMSAL MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK AMAÇLI

Yönetmelik taslağına göre, uzlaşma müessesesinin hayata geçirilmesiyle rekabet ihlallerinin ve bu ihlallere yönelik soruşturma sürecinin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması amaçlanıyor. Böylece bunların neden olduğu kamusal maliyetlerin de azaltılması hedefleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILAN TARAFLAR TALEP EDEBİLECEK

Rekabet soruşturması başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenleyen taslağa göre, Rekabet Kurulu, soruşturmaya başlanmasından sonra, soruşturma taraflarının talebi üzerine veya resen uzlaşmayı başlatabilecek.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

Kurulun soruşturma taraflarının talebini kabul etmesi ve soruşturma taraflarının Kurulun gönderdiği daveti süresinde kabul etmesi durumunda Kurum taraflarla uzlaşma görüşmelerini kısa sürede başlatacak.

TARAFLAR, UZLAŞMA METNİNİN SUNULMASINA KADAR UZLAŞMA SÜRECİNDEN ÇEKİLEBİLECEK

Birden fazla tarafla uzlaşma görüşmelerine başlanması durumunda, görüşmeler ayrı ayrı yürütülecek.

Uzlaşma metninin Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren 15 gün içinde, Kurul tarafından ihlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla ilgili taraf bakımından soruşturma sonlandırılacak.

Soruşturmanın en az bir teşebbüs veya teşebbüs birliği bakımından devam ettiği hallerde, gerekçeli uzlaşma nihai kararı, soruşturma sonunda verilecek nihai kararın alınmasından önce uzlaşma tarafına tebliğ edilmeyecek.

Uzlaşma tarafı, uzlaşma görüşmelerinin içeriğini ve bu görüşmeler kapsamında eriştiği bilgi ve belgeleri nihai karara kadar gizli tutacak.