Rekabet Kanunu idari para cezası alt sınırı arttı

Rekabet Kanunu kapsamında idari para cezası alt sınırının yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldığı bildirildi.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı yeniden değerleme oranı nispetinde yüzde 9,1 oranında yükseldi.

EN DÜŞÜK CEZA 34 BİN 809 LİRA OLDU

Rekabet Kurumu tebliğine göre, söz konusu idari para cezası alt sınırı, 2021 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere 34 bin 809 lira oldu.

Kararın belirtildiği Rekabet Kurumu tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.



