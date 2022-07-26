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    Rekabet Kurulu 7 teşebbüse soruşturma açtı

    Rekabet Kurulu'nca, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u çiğnediği belgelerle tespit edilen 7 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.
    • 26.07.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 14:05
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    Rekabet Kurulu 7 teşebbüse soruşturma açtı

    Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası ile yaptığı bir ön araştırmayı daha karara bağladı.

    7 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı

    Buna göre Rekabet Kurulu, dayanıklı tüketim malları, soğutma makineleri, elektrikli aletler ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

    Bulgular soruşturma açmak için yeterli görüldü

    AA'nın haberine göre, Rekabet Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bulundu.

    Rekabet Kurulu 7 teşebbüse soruşturma açtı #1

    Soruşturma açılan firmalar:

    Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San ve Tic Ltd Şti, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti, Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi, Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi.


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