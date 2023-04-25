Rekabet Kurulu ceza kesmişti! Zircir marketlerin iptal davası ret oldu Fahiş fiyat soruşturmalarında 2021 yılında 2,7 milyar lira para cezasına çaptırılan 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma, cezaya itiraz davası açsa da bu istekleri mahkeme tarafından ret edildi.

AA Koronavirüs salgını sürecinde zincir marketlerde gıda ve temel tüketim maddelerinin fiyatları fahiş oranda arttı. Zincir marketler ve tedarikçi firmalar denetlendi. Rekabet Kurulu incelemeleri sonucunda soruşturma açtı, taraflar savunma yaptı ve bulunan delillere göre cezalar kesildi. Toplam 2,7 milyar lira idari para cezası Rekabet Kurulu, koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında yürütülen soruşturmada 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında 2021 yılında toplam 2,7 milyar lira idari para cezası uygulandı. Zincir marketler cezanın iptali için dava açtı Söz konusu teşebbüsler, idari cezaya ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Zincir marketlerin iptal davalarına mahkemeden ret Rekabet Kurulu'nun haklarında verdiği idari para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 5 zincir market ile 1 tedarikçi firmanın açtığı davalarda ret kararı çıktı. Görülen davalarda, tüm teşebbüsler açısından yürütmenin durdurulması istemi daha önce reddedildi. Ankara 7'nci İdare Mahkemesi, 14 Mart 2023 tarihinde de tüm davaların reddi yönünde karar verdi. Teşebbüsler hakkında verilen Kurul kararının hukuka uygun olduğu hükme bağlandı. İstinaf yolu açık Mahkemenin kararının istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.