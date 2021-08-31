Rekabet Kurulu koronavirüs sürecinde fiyatı artan ürünleri takibe aldı

Rekabet Kurulu Başkanı Küle, koronavirüs sürecinde fiyatı artan temel ihtiyaç ürünlerine ilişkin soruşturmaların da gelecek aylarda karara bağlanacağını bildirdi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, kurul tarafından soruşturma açılmasına karar verildikten sonraki süreçlerin son derece şeffaf olduğunu, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden hem yürüyen soruşturmaların konusunun, taraflarının ve kapsamının hem de geçmiş kararların takip edilebildiğini anımsattı.

REKABET KURULU ÇİMENTO SEKTÖRÜNDEKİ KARTEL İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Çimento sektöründeki kartel iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Küle, "Çimento sektörüne gelince, maalesef bazı eksik ve yanlış bilgiler var kamuoyunda. Çimento sektöründe bu yılın dördüncü ayında başlamış kapsamlı bir soruşturma sürüyor. Gerek tarafların savunma haklarının etkin kullanılması gerekse de sağlıklı analizlerin yapılması adına biliyorsunuz soruşturma süreçleri sözlü savunma toplantısı ve nihai karara kadar gizli sürüyor." diye konuştu.

ŞİKAYET DOSYALARI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA KARARA BAĞLANACAK

Tarımsal girdiler ve diğer bazı tüketici ürünleri ilgili bir soruşturmalarının da gündemlerinde olduğunu kaydeden Küle, "Yine koronavirüs sürecinde temel ihtiyaç ürünleri ve organize perakende başta olmak üzere, yoğun şikayetler sonucu başlatılan dosyalar da önümüzdeki aylarda nihai karara dönüşecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN REKABET ALANI SÜRECİ DÜNYAYLA UYUMLU

Küle, küreselleşmeye tam entegre bir ülke otoritesi olarak kurumun faaliyetlerinin dünyadan kopuk algılanması halinde yanlışa düşülmüş olacağını bildirirdi. Rekabet hukuku alanındaki tarihsel gelişime işaret eden Küle, geçmişte "piyasa aksaklığı bir şekilde düzelir; yanlış müdahalelerin toplumsal maliyeti yüksek olur." yaklaşımının benimsendiğini anlattı. Küle, bu şekildeki politika reçetelerinin son 40 yıl boyunca hiç arzulanmayan bazı vahim sonuçlara yol açtığına dikkati çekti.

Türkiye'nin rekabet alanındaki kanun yapma ve kurumsal dizayn sürecinin birebir dünya ile uyumlu olduğunu bildiren Küle, bugün ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin rekabet hukukunu tekrar gölge bir düzenlemenin ötesine taşıdığını söyledi.

İNCELEME KAPSAMINDAKİ SEKTÖRLER

Kurumun ceza uygulamasının oransal ve mutlak olarak arttığını, bunda tespit kapasitesinin artmasının da etkili olduğunu belirten Küle, "Dosya sayımız artarken başta gelen sektörler şunlar oldu: Hızlı tüketim ürünleri, organize perakende, çimento, gıda, otomotiv, gübre, liman hizmetleri, dijital hizmetler, tıbbi cihaz, lojistik, emtia ve istihdam. Her bir sektör farklı aksaklıklara konu olabilen, bir yandan da toplumsal refah için ciddi önem arz eden sektörler." ifadelerini kullandı.