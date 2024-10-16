Rekabet Kurulu, satış fiyatı oyununa 31,2 milyon lira ceza kesti

AA

Rekabet Kurumu, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin "alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek" suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, Koroplast'a 31 milyon 209 bin 737 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

SORUŞTURMA UZLAŞMA İLE TAMAMLANDI

Kurum, bu süreçte teşebbüsün sunduğu uzlaşma metnini kabul etti ve soruşturmayı uzlaşmayla sonuçlandırdı.

Böylece, ihlali kabul eden Koroplast'a yüzde 25 indirimli bir şekilde 31 milyon 209 bin 737 lira idari para cezası kesildi.