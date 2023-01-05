Rekabet Kurulu'ndan 4 gıda firması hakkında soruşturma

Rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edip etmediğine yönelik yapılan ön araştırma sonucunda; soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu, zaman zaman karşılaştıkları şüpheli durumlarda ön araştırma yaparak delileri değerlendiriyor ve eğer bulgular ciddi ve yeterli ise soruşturmaya gerek görüyor. Bu soruşturmalar sonucunda kurumlara, suçlu bulunurlarsa ceza veriyor.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

4 farklı gıda markası mercek altına alındı

Rekabet Kurulu; Danone Tikveşli, Eti Gıda, Horizon Hızlı Tüketim ve Nestle Türkiye hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Ön araştırmadan soruşturma kararı çıktı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Kurul tarafından karara bağlandı.

Bulgular ciddi ve yeterli bulundu

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Diğer bir ön araştırmada daha karar çıktı

Bu arada, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma da tamamlandı.

Nestle Türkiye için ayrı bir soruşturma

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

AA'nın haberine göre, Rekabet Kurulu, bu açtıkları soruşturmanın sonucuna göre hareket edecek.