Rekabet Kurumu, beyaz et sektöründeki 4 firmaya 1,2 milyar lira ceza kesti Rekabet Kurumu'nun beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik soruşturmasında uzlaşma başvurusunda bulunan 4 üreticiye idari para cezası uygulandı ve dosyalar sonlandırıldı.

AA

Fahiş fiyat artışının tespiti noktasında beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşların refah kaybına yol açan rekabete aykırı her türlü uygulaması tespit edilen firmalara ceza yağıyor.

Yürütülen soruşturmalardan 4'ünde firmalar tarafından uzlaşma istenirken birçok soruşturma ise devam ediyor.

4 üreticiye 1,2 milyar lira idari para cezası uygulandı

Rekabet Kurumu'nun beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik soruşturmasında, uzlaşma başvurusunda bulunan 4 üreticiye 1,2 milyar lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Rekabet Kurumu açıklama yaptı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun beyaz et sektöründe yürüttüğü soruşturmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Rekabete aykırı uygulamalar tespit edildi"

Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Küle, şu değerlendirmede bulundu:

Rekabete aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ağır idari para cezaları uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz.

"Beyaz et piyasasındaki teşebbüslere yönelik 4 ayrı soruşturma açıldı"

Küle, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik 4 ayrı soruşturma açtıklarını anımsatarak şöyle devam etti:

Bu soruşturmalardan en kapsamlı olanı, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Kanunumuzun ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (Lezita), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (As Ofis), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (Banvit), Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (Beypiliç), CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ (CP), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (Erpiliç), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (Gedik), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ (Hastavuk), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (Keskinoğlu) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (Şenpiliç) ünvanlı 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmamızdır.

Lezita hakkında ayrıca nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürüttük.

Soruşturma süreçleri devam ederken uzlaşma başvurusunda bulunanlar

Soruşturma süreçleri devam eden Lezita, Beypiliç, Keskinoğlu ve Şenpiliç'in uzlaşma başvurusunda bulunduğunu belirten Küle, şu ifadeleri kullandı:

Uzlaşma süreci sonunda ihlali kabul eden söz konusu 4 üreticiye yaklaşık 1,2 milyar lira idari para cezası uyguladık ve bu teşebbüsler bakımından soruşturma sonlandı.

"Uzlaşma süreci devam eden teşebbüs var ve sonuçta ceza miktarları daha fazla olabilir"

Küle, soruşturmada uzlaşma süreci devam eden teşebbüslerin de bulunduğuna ve süreç sonucunda verilen para cezasının artabileceğine dikkati çekerek, şu açıklamada bulundu:

"Firmalar rekabete aykırı her türlü faaliyetten uzak durmalı"

Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu pazarlarda faaliyet gösteren firmaların, vatandaşlarımızın refah kaybına yol açan rekabete aykırı her türlü faaliyetten uzak durmasını, aksi halde ağır idari para cezaları ile karşı karşıya kalacaklarını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)