Rekabet Kurumu ve EPDK arasında iş birliği protokolü

Rekabet Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında, enerji piyasasında serbest ve sağlıklı rekabet ortamının tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik iş birliğine varıldı.

Rekabet Kurumu'nun sosyal hesabından, söz konusu protokole ilişkin paylaşım yapılarak bilgi verildi.

Protokolle, enerji piyasası ile çevresel piyasalarda serbest ve sağlıklı rekabet ortamının tesis edilmesi, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik karşılıklı iş birliği, bilgi paylaşımı, görüş alışverişi ve koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor.

BİROL KÜLE VE MUSTAFA YILMAZ İMZALADI

Buna göre, iki kurum arasındaki iş birliği protokolü, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından imzalandı.