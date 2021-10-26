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- Rekabet Kurumu: Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma yapacak
Rekabet Kurumu: Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma yapacak
Rekabet Kurumu, zincir marketler ile tedarikçilerinin 27 Ekim'de sözlü savunma vereceğini açıkladı.
- AA
- 26.10.2021 - 11:59
- Güncelleme : 26.10.2021 - 12:05
Rekabet Kurumu: "Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak. "
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