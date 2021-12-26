Rekabet Kurumu'nun raporunda finansal teknolojilere vurgu

Teknoloji hayatımızın her alanına girerek yapılan işlemleri kolaylaştırdı ve uygulamaları etkinleştirdi. Finansal teknoloji de bu alanlardan ekonomideki önemli bir adımı oluşturuyor.

Rekabet Kurumu'nun hazırladığı, "Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu"nda özellikle uzun vadede Türkiye'nin fintek yatırımları için cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak adımların önemine işaret edildi.

Rekabet Kurumu'nun raporunda Türkiye'de finansal teknolojiler (fintek) ekosisteminin gelişimi için teknoloji geliştirme merkezlerinin kurulması, üniversitelerde fintek programlarının açılması, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi gibi özellikle uzun vadede Türkiye'nin bu alandaki yatırımlar açısından cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

FİNTEK EKOSİSTEMİ FİNANSAL HİZMETLERDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Raporda, finansal piyasaların daha rekabetçi bir görünüme kavuşmasının fırsatı olan fintek ekosisteminin, birkaç yıl içinde finansal hizmetlerde etkisini artırdığı kaydedildi.

DAHA KAPSAYICI, HIZLI VE ÖNGÖRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER ÜRETİLMESİNİ SAĞLIYOR

Ekonomilerde yaşanan dijitalleşmenin sonucunda "veri sahipliği" kavramının rekabet analizlerinin mihenk taşını oluşturduğu kaydedilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Finans sektörü özelinde veri sahipliği, her geçen gün daha kritik hale gelmekte ve piyasaların geleceği için belirleyici gösterge konumuna erişmektedir. Rekabet hukuku müdahalelerinde olduğu kadar fintek'in düzenlenmesinde de yeni yaklaşımlara duyulan ihtiyaç tartışmasızdır. Özellikle, düzenleyici müdahalelerin daha kapsayıcı, hızlı ve öngörülebilir çözümler üretebilmesi dikkate alındığında, bu alana yönelik ideal düzenlemelerin hayata geçmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

GETİRİLECEK KURALLAR, FİNANSAL İSTİKRARI GÖZETMELİ

Bu noktada, oluşturulacak düzenleyici kuralların, finansal istikrarın korunması başta olmak üzere, klasik düzenleyici kaygıların yanında piyasalardaki rekabetin ve inovasyonun sürekliliğini de göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu doğrultuda, pazara girişleri teşvik eden ve pazardaki yeni oyuncuların zorunlu altyapılardan dışlanmasını engelleyen düzenleyici kuralların tesisi, etkin bir finansal yapının inşası sürecinde amaca uygun bir yaklaşım olacaktır."

"VERİ SETLERİNE PAZARDAKİ YENİ NESİL OYUNCULAR DA ERİŞEBİLMELİ"

Raporda, halihazırda klasik finansal oyuncuların erişebildiği veri setlerine pazardaki yeni nesil oyuncuların da erişebilmesinin, pazarda veriye erişim noktasında rakipler arasındaki asimetrik durumun ortadan kaldırılmasına hizmet edeceğine işaret edildi. Bu kapsamda, yerleşik finansal oyuncuların erişebildiği kayıtlara fintek şirketlerinin de faaliyet alanlarıyla ilgili olduğu ölçüde, erişebilmelerinin pazardaki yeni oyuncuların yerleşik oyuncularla eşit koşullarda rekabet edebilmesinin önünü açacağı vurgulandı.