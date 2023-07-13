Reklam Kurulu, 7 ayda 43,7 milyon lira ceza kesti Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun çalışmalarını ortaya seren bir mesaj paylaşarak, temmuzda 6 milyon lira, ocak ve temmuz arasında ise 43,7 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

AA

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatıcı reklamlara geçit vermediğini bildirdi.

Reklam Kurulu; tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksiliklerini istismar eden reklamlara karşı idari yaptırım uyguladı.

Bakanlığın yayınladığı mesaja göre, Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 94 adet dosyadan 80'i mevzuata aykırı görülerek 6 milyon 70 bin 113 lira ceza kesildi.

1.109 dosya hakkında durdurma cezası

Böylelikle yılın ilk 7 ayında Kurul tarafından 1.253 adet dosya görüşülerek, 1.109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 43 milyon 733 bin 953 lira idari para cezası kesildi.

Erişim engeli

34 dosyaya da erişim engeli getirildi.

Kampanyalarda istisnalar açık bir şekilde yer verilmediğinde yaptırım uygulandı

Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlığını reklamlarda yer alan "ana vaat-istisna" uyumsuzlukları oluşturdu. Söz konusu uyumsuzlukların, özellikle çeşitli kampanya reklamlarında, "faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı", "kampanyadan yararlanmak için gereken minimum sepet tutarı" gibi kampanyanın esas unsurlarına açık ve anlaşılır biçimde yer verilmemesi gibi örneklerle tüketicilerin karşısına çıktığı görüldü.

Firmalar hakkında çeşitli yaptırımlar

Çeşitli kampanyalar kapsamında tüketicilere yönelik tanıtımlarında, kampanya ana vaatlerinin kampanyanın istisnalarıyla uyumsuzluk içerecek şekilde sunulmasıyla tüketicileri aldatan, tüketicilerin satın alma kararlarını manipüle eden firmalar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulandı.