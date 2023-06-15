Reklam kurulu aldatıcı reklamlara ceza kesti: 5 ayda 39,6 milyon lira Reklam Kurulu, mayısta 200 dosyaya 9.7 milyon lira ceza keserken, 5 ayda 1.031 dosyaya 39,5 milyon liralık ceza uyguladı. Kurul, bu kez aldatıcı reklamlarda sahte tüketici yorumlarını da mercek altına aldı.

AA

Tüketiciler bazı reklamlardaki bilgilerle hareket ederek kandırılıyor. Hep paraları hem sağlıkları ve zamanlarını kaybetmelerine neden olan bu reklamlara yönelik şikayet sayısındaki artış denetimleri de artırdı.0

Reklam Kurulu, reklamları denetleyerek tüketiciyi aldatanlara yönelik cezalar uyguladı.

Söz konusu eylemlerde bulunanlar hakkında durdurma ve idari para cezası ve verilmesine, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.

Kurul, bu ayki toplantısında da görüştüğü 200 dosyayı mevzuata aykırı buldu.

Aldatıcı reklamlar ve ticari uygulamalar hakkında durdurma kararı veren Kurul, aynı zamanda 9 milyon 713 bin 552 lira idari para cezası verdi.

Bu yılın beş ayında 39 milyon 555 bin 306 lira ceza

Reklam Kurulu, bu yılın beş ayında aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle 1.031 dosya hakkında durdurma cezası verirken, 39 milyon 555 bin 306 liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Erişim engeli de uygulanan cezalar arasında yer aldı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurul, 13 Haziran'da yapılan toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı.

Bu doğrultuda 28 dosyada erişimin engellenmesi uygun bulundu.

219 dosyadan 200'ü mevzuata aykırı bulundu

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 219 dosyadan 200'ü mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 9 milyon 713 bin 552 lira idari para cezası uygulanmasına ve 12 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Vize uygulaması yaptığını belirten internet siteleri de cezalandırıldı

Kurulun son toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de vize almak isteyen vatandaşları yanıltarak konsolosluk yetkili temsilcisi izlenimi veren internet sitelerinin faaliyetleri oldu.

Tüketicilerin güvenini kötüye kullandılar

Çeşitli ülkelere ait elçilik ve konsoloslukların yetkili temsilcisi izlenimi uyandırmak amacıyla oluşturdukları internet siteleri aracılığıyla vize hizmeti almak isteyen tüketicilerin güvenini kötüye kullanarak aldatma ve yanıltma kastıyla gösterdikleri faaliyetler sonucunda tüketici mağduriyetine neden olan firmalar toplantıda değerlendirildi.

Vize kandırmacasına 8 firma hakkında durdurma ve idari para cezası

Bu kapsamda, 8 firma hakkında durdurma ve idari para cezası verilmesi, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.

Sahte tüketici yorumlarına da ceza

Son dönemde, e-ticarette tüketici için yorumlar fiyatın da önüne çıkıyor. Yorumlar tüketiciyi yönlendiriyor. Kurul, kullanıcı deneyimlerine yönelik sahte yorumları da toplantısında ele aldı.

Başta e-ticaret pazar yerleri olmak üzere internet üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde satın alma tercihlerinde önemli bir yeri olan kullanıcı deneyimlerine ilişkin sahte ve asılsız tüketici değerlendirmeleri ile sıralama uygulamaları incelendi.

Gerçek dışı algıya sebebiyet veren uygulamalar mercek altında

Bu şekilde, satıcı, sağlayıcılar ya da satılan ürün hakkında haksız rekabete ve tüketici mağduriyetine yol açacak şekilde gerçek dışı algıya sebebiyet veren uygulamalar ele alındı.