Reklamdan ekonomiye 340 milyar liralık katkı sağlandı

Verilen reklamların ekonomiye katkısı ilk kez araştırıldı ve geçen yılki katkının 340 milyar lira olduğu sonucu ortaya çıktı.

Reklamlar hayatımızın içinde ve ekonominin merkezinde yer alıyor. Verilen reklamlara ayrılan bütçelerin dışında çalışanları ve teknik üretimi ile de önemli bir sektör olarak ortaya çıkıyor.

2020'DE REKLAMIN EKONOMİYE KATKISI 340 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

2020 yılında reklam ve medya yatırımlarının ekonomiye toplam katkısı yüzde 6,73 ile 340 milyar lira oldu.

Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), tarafından kurulan Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP), Türkiye’de ilk kez yapılan “Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” araştırması sonuçlarını açıkladı.

HER 1 LİRALIK REKLAM YATIRIMI, MİLLİ GELİRE 19,4 LİRA GERİ DÖNÜŞ SAĞLADI

Rapor, Türkiye’deki teknolojik yeniliklerle hızla gelişen reklam sektörünün ekonomiye etkisi somut değerlerle ortaya konuldu. Rapora göre; 2020 yılında ülkemizde toplam 17 milyar 469 milyon lira olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 liralık reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 lira geri dönüş sağlayarak değer oluşturdu. Reklam ve medya yatırımları 2020’de ekonomiye (GSYH) doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 6,73 ile 340 milyar lira katkı sağlamış oldu.

Reklam sektörünün istihdam etkisine bakıldığında, 2014 yılından bu yana bu alanda girişim sayısı yüzde 2,26 artarken, maaş ve ücretler toplamı ise yüzde 11,57’lik yıllık bileşik büyüme gösterdi.