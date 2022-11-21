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    Resesyon endişeleri ile emtia fiyatları düşüyor

    Emtia piyasasındaki pozitif seyir, resesyon endişeleriyle geçen hafta yerini negatif seyre bıraktı.
    • 21.11.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 18:01
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    Resesyon endişeleri ile emtia fiyatları düşüyor

    Dünyadaki resesyon endişeleri, merkez bankalarının sıkı para politikaları, emtia piyasasına tekrar hakim olmaya başladı. Emtia piyasasında geçen hafta, resesyon endişelerinin artmasıyla negatif bir seyir izlendi.

    Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 7,9 kayıpla tamamlarken, tarım emtia fiyatları da çoğunlukla düşüş kaydetti

    Emtia piyasasında geçen hafta kahve yüzde 7,4, pamuk yüzde 3,1, kakao yüzde 2,2, buğday yüzde 1,8, soya fasulyesi yüzde 1,6 ve pirinç yüzde 1 değer kaybetti.

    Fed'in faiz artırımı beklentisi

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan ila 50 baz puan arasında dağılım gösteriyor.

    Söz konusu gelişmelerle altın geçen haftayı yüzde 1, gümüş yüzde 3,3, platin yüzde 5,1 ve paladyum yüzden 4,9 düşüşle tamamladı.

    emtia

    Bazı metaller Çin'de koronavirüs vakalarının artmasıyla geriledi

    Baz metaller de resesyon endişelerinin yanı sıra Çin'de koronavirüs vakalarının artması ve gelecek tedbirlerle talebin daralması ihtimali üzerine geriledi.

    Geçen hafta bakır yüzde 2,7, alüminyum yüzde 1,9 ve nikel yüzde 4,7 değer kaybetti.

    Analistler, jeopolitik risklerin de yatırımcı iştahını olumsuz etkilediğini ifade etti.

    Doğalgaz geçen hafta yüzde 7,2 değer kazandı

    New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 7,2 değer kazandı. Doğalgaz ise ABD'de Freeport LNG'nin Teksas'taki LNG ihracat tesisini kasımdan aralık ayına kadar yeniden başlatmayı erteleyeceği beklentileriyle yükseldi.

    emtia

    Tarım emtialarında da sert düşüşler görüldü

    Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,8, soya fasulyesi yüzde 1,6 ve pirinç yüzde 1 düşerken, mısır yüzde 1,7 artış kaydetti.

    Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılması sonrası azalan arz endişeleriyle buğday fiyatları geriledi.

    Geçen hafta pamuk yüzde 3,1, kahve yüzde 7,4 ve kakao yüzde 2,2 değer kaybederken, şeker yüzde 2,1 değer kazandı.

    AA'nın haberine göre, Brezilya'da iyileşen hava koşulları sonucu kahve fiyatları da geriledi.

    emtia


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