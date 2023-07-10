Resmi Gazete'de yayınlandı! 633 firmaya dahilde işleme izin belgesi Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre mayısta 633 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi.

AA

İşletme izin belgelerinin verildiği kurum sayısı düzenli olarak paylaşılıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, mayısta 633 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 18 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

37 dahilde işleme izin belgesi iptal

Öte yandan, firma talebine istinaden 37 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.