Resmi Gazete'de yayınlandı! Çiftinin tarım sulaması faturasının yarısı devletten Artık çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin tarımsal sulama amaçlı kullandıkları suyun yarısını devlet ödeyecek. Destek sulama birliklerine yapılacak, birlikler de çiftçinin suyunun yarısının karşılanmasını sağlayacak.

İHA

Tarımdaki girdilerin azaltılması için yapılan desteklemelere tarımsal sulama da dahil edildi.

Çiftçinin tarım sulamasının devletle karşılanacağı ve toplam desteğin yaklaşık 4,5 milyar TL’ye ulaşacağı bildirildi.

Çiftçiler için müjde niteliği taşıyan "Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar" 26 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bir paylaşım yaparak destek hakkında bilgi verdi:

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak kurak dönemlerin sıklığında meydana gelen artış, suyun ve sulama yönetiminin gıda güvenliği bakımından ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tarım sektöründe katma değerin yükseltilmesinde su ve sulama yatırımları en önemli etken konumundadır. Sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır.

Mevcut sulama alanı yüzde 80 artırıldı

Türkiye’nin yarı kurak bir coğrafyada bulunduğu belirtilen açıklamada, teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlendiğini, son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla bu miktarın yüzde 80’nine karşılık gelen yaklaşık 6,9 milyon hektar arazi sulamaya açıldığı dile getirildi.

2023 yılı tarımsal sulama ücretinin yüzde 50’si devletten

Açıklamada "Sulamada Milat" olarak değerlendirilen kararla birlikte çiftçilerin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50’si Devlet tarafından karşılanacak.

Bu karar ile sulama sahasında tarım yapan çiftçilerin 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin arttırılması hedefleniyor.

Yaklaşık 4,5 milyar TL’ye tekabül eden bu destek ile gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.