Resmi Gazete'de yayınlandı! Yabancıların konut alımındaki vatandaşlık şartları değişti Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesinde yer alan "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" şeklinde değiştirildi.

ensonhaber.com

Belirli bir bedel karşılığında gayrimenkul alanların ve şartları taşıyanların Türk vatandaşlığına geçmesi mümkündü.

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bir önceki kararda belirtiler döviz karşılığı ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" şeklinde genişletildi.

Buna göre artık yabancılar, sadece gayrimenkul alarak değil üzerinde taşınmaz bulunan arsa alarak da vatandaş olabilecekler.

Diğer yandan da yabancıların taşınmaz alımıyla vatandaşlık kazanabilmesine ilişkin uygulamaya arsa üzerinde yapı bulunma şartı getirilerek, Türkiye vatandaşlığı için sadece arsa alabilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayınlandı

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 46'ncı maddesi gereğince "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda ibare değişikliği

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1. Madde'sine göre, 11 Şubat 2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" şeklinde değiştirildi.

Taşınmaz satın alarak vatandaşlık uygulaması

Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai halleri ile ilgili yönetmeliğe göre daha önce en az 400 bin dolar veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı satın alan ve bu taşınmazı 3 yıl süreyle satmayacağını taahhüt eden kişiler, Türk vatandaşlığına hak kazanıyordu.