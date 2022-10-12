Reuters: İngiltere ekonomisi resesyonun eşiğinde

Haneler üzerinde baskının devam ettiğine dikkat çekildi. Birçok sektörde kötüye gidiş olduğu belirtildi.

Enflasyonla mücadele eden İngiltere, faiz artırma seçeneğine başvurdu.

İngiltere'nin büyümesi yavaşlarken, Fitch Ratings ülkeyi "derin resesyon" konusunda uyarmıştı.

Reuters anketi, İngiltere için "sıfır büyümeye" işaret ediyor.

Resesyon tehlikesi

KPMG İngiltere baş ekonomisti Yael Selfin, "Hane finansmanı üzerinde devam eden baskı, büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Muhtemelen Birleşik Krallık ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren teknik bir resesyona girmesine neden oldu." dedi.

Verilerin, İngiltere ekonomisinin ağustos ayında beklenmedik bir şekilde küçüldüğünü gösterdiğine dikkat çekildi.

Ayrıca Başbakan Liz Truss'ın büyümeyi hızlandırma vaatlerinin zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kötü giden sektörler

Haberde, "Kuzey Denizi petrol ve gaz sahalarındaki imalat ve bakım işlerindeki zayıflık, gayri safi yurt içi hasılada temmuz ayına göre yüzde 0,3'lük düşüşe katkıda bulundu." denildi.

ONS Baş Ekonomisti Grant Fitzner, "Perakende, kuaför ve otellerin hepsi nispeten kötü giderken, tüketiciye yönelik diğer pek çok hizmet mücadele verdi." ifadesini kullandı.

IMF'nin büyüme tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF), salı günü yaptığı açıklamada, İngiliz gayri safi yurt içi hasılasının 2023'te büyümesini beklediğini, ancak bunun yalnızca yüzde 0,3 oranında olacağını açıklamıştı