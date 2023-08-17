Rezervlerin güçlenişi sürüyor! Merkez Bankası rezervleri 9 haftadır yükseliyor TCMB tarafından 11 Ağustos haftasında ait Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Altın rezervlerinde azalışa rağmen dolar rezervlerindeki artış yükselişini sürdürerek toplam rezervleri artırıyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri, yükseliş eğilimini 9'uncu haftaya taşıyarak ilerledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 11 Ağustos haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 728 milyon dolar artışla 115 milyar 591 milyon dolardan 116 milyar 319 milyon dolara yükseldi.

Böylece mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 116 milyar 319 milyon dolar seviyesine çıktı.

Mayıs sonundan bugüne kadar geçen sürede artış yaklaşık 17,9 milyar dolara ulaştı.

Brüt döviz rezervleri 872 milyon dolar arttı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 11 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 872 milyon dolar artışla 75 milyar 101 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 4 Ağustos'ta 74 milyar 229 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 144 milyon dolar azaldı

Söz konusu dönemde altın rezervleri 144 milyon dolar azalarak 41 milyar 362 milyon dolardan 41 milyar 218 milyon dolara geriledi.

Net rezervler

Bu dönemde net rezervler de 20,2 milyar dolar artış gösterdi ve 15,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.