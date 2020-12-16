Risk primi düşüyor

Türkiye ekonomisinde ülke risk primi göstergesi CDS'lerdeki düşüş, Türk varlıklarına olan güveni artırıyor.

Türkiye ekonomisindeki yeni dönemde ülkenin risk primini düşürmek ana hedeflerden birini oluşturuyordu.

Ekonomi yönetimindeki değişim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı reform süreciyle paralel olarak son dönemde ülke risk primi göstergesi CDS (Credit Default Swaps) tarafında da önemli bir iyileşme yaşanıyor.

RİSK PRİMİ 548’DEN 354’E DÜŞTÜ

Ekim ayını 548 baz puandan kapayan Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi, bu tarihten itibaren düşüş eğilimine girerken, bugün 354 baz puan seviyesinde seyrediyor.

Türk lirası varlıklara ilginin devamı açısından önem taşıyan CDS göstergesindeki düşüşün, 30 Ekim'den bu yana 194 baz puanı bulduğu dikkati çekiyor.

"TÜRK BANKALARININ DAHA UYGUN KOŞULLARDA DIŞ FİNANSMANA ERİŞMESİNE İZİN VERECEK"

Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Gelişen Piyasalar Avrupa Araştırma Birimi Başkanı Uğraş Ülkü, "Yakın zamanda para politikasında sadeleştirme ve Ortodoks politikalara dönülmesi, yatırımcıların Türk varlıklarına karşı güveninin iyileşmesine yardımcı oldu. Sonuç olarak, Türkiye'nin risk primi ekim sonundan beri önemli ölçüde düştü." ifadelerini kullandı.

PİYASANIN GÜVENİNİ KAZANMAK İÇİN

Önümüzdeki aylarda sıkı ve Ortodoks para politika duruşunun sürdürülmesinin, Türkiye'nin piyasa güvenini daha güçlü bir şekilde yeniden tesis etmesine yardımcı olacağını vurgulayan Ülkü, yeni Ortodoks politika çerçevesinin Türkiye'nin dengesizliklerini azaltması ve nihayetinde piyasa güvenini yeniden tesis etme başarısına bağlı olarak Türkiye'nin risk priminin daha da düşebileceğini söyledi.

Ülkü, bu durumun öncelikli olarak Türk bankalarının orta vadede sağlam ve daha az volatil bir büyümeyi finanse etmek için daha uygun koşullarda dış finansmana erişmesine izin vereceğini kaydetti.