Rize-Artvin Havalimanı terminal binası yörenin simgelerini taşıyor

Yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı’nın altyapısı ve üst yapısındaki çalışmalar devam ederken, özellikle ana terminal binasının yöreye özgü iç mimarisi ilgi çekiyor.

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki ikinci havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı’nın terminal binasındaki iç mimarisi Rize dağları görselli pano ve Rize evlerini andıran iç dizayn görselleri kullanılarak yapılıyor.

TERMİNAL BİNALARI, KULESİ VE GİRİŞ TAKI TAMAMLANDI

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlandı.

ŞERİT SAHA ÇALIŞMALARI BİTTİ

Altyapı inşaatında pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı’nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken çevre yolu imalatında, tel örgü imalatında, genel elektrik işlerinde ise çalışmalarda sona gelindi.

HAVA SEYRİ SEFER İSTASYONU İÇİN HAZIRLIKLARA DEVAM

Öte yandan VOR istasyonu alt temel kurulumuna başlanarak, VOR istasyonu yakınında kurulacak olan hava seyri sefer istasyonu için de gerekli hazırlıklar ve altyapı çalışması devam ediyor.

Üst yapı inşaatında ise Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele binası ile teknik blok kulede sona yaklaşılan Rize-Artvin Havalimanı’nda terminal binasında ise çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.





TERMİNAL BİRASI İÇ MİMARİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nisan'da test uçuşlarının olacağı Rize-Artvin havalimanın terminal binasındaki çalışmalar devam ediyor. Terminal binası içindeki Rize dağları görselli pano, yine Rize evlerini andıran iç dizayn görsellerinin kullanılması dikkat çekti.





PEYSAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Rize-Artvin Havalimanı’nda üst çalışmaları, çevre düzenlemelerine de başlanan projede peyzaj çalışmaları devam ediyor. Doğu tarafından başlayarak ağaçlandırma çalışmaları da sürüyor.