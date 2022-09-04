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    Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artıyor

    Rize Artvin Havalimanı'nın inşaatı bitip, seferlere başlanmasından 4 ay sonra popülaritesi yükselerek sefer sayıları artırıldı.
    • 04.09.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 16:56
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    Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artıyor

    Rize-Artvin Havalimanı, 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılmıştı.

    Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5’inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artıyor.

    İstanbul ve Ankara'ya konulan seferlerin artırılması talebi vardı

    Rize-Artvin Havalimanı, bu zamana kadar yoğun talep almasına rağmen İstanbul-Ankara dışında konulmayan uçak seferleri ile İstanbul ve Ankara’ya konulan sınırlı sefer sayıları tartışma konusu oluyordu.

    Ankara’ya ikinci uçak seferi konuldu

    Açılışın üzerinden geçen yaklaşık 4 ayın ardından Ankara’ya ikinci uçak seferi konuldu.

    30 Ekim Pazar gününden itibaren her gün 2 sefer

    İHA'nın haberine göre, Ankara-Rize arası karşılıklı uçuşların 30 Ekim Pazar gününden itibaren her gün 2 sefer şeklinde olacağı öğrenildi.

    Rize-Artvin Havalimanı nda sefer sayıları artıyor #1

    Rize-Artvin Havalimanı nda sefer sayıları artıyor #2


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