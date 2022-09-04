Rize Artvin Havalimanı'nın inşaatı bitip, seferlere başlanmasından 4 ay sonra popülaritesi yükselerek sefer sayıları artırıldı.

Rize-Artvin Havalimanı, 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılmıştı.

Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5’inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artıyor.

İstanbul ve Ankara'ya konulan seferlerin artırılması talebi vardı

Rize-Artvin Havalimanı, bu zamana kadar yoğun talep almasına rağmen İstanbul-Ankara dışında konulmayan uçak seferleri ile İstanbul ve Ankara’ya konulan sınırlı sefer sayıları tartışma konusu oluyordu.

Ankara’ya ikinci uçak seferi konuldu

Açılışın üzerinden geçen yaklaşık 4 ayın ardından Ankara’ya ikinci uçak seferi konuldu.

30 Ekim Pazar gününden itibaren her gün 2 sefer

İHA'nın haberine göre, Ankara-Rize arası karşılıklı uçuşların 30 Ekim Pazar gününden itibaren her gün 2 sefer şeklinde olacağı öğrenildi.





