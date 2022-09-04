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- Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artıyor
Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artıyor
Rize Artvin Havalimanı'nın inşaatı bitip, seferlere başlanmasından 4 ay sonra popülaritesi yükselerek sefer sayıları artırıldı.
- 04.09.2022 - 16:40
- Güncelleme : 04.09.2022 - 16:56
Rize-Artvin Havalimanı, 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılmıştı.
Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5’inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artıyor.
İstanbul ve Ankara'ya konulan seferlerin artırılması talebi vardı
Rize-Artvin Havalimanı, bu zamana kadar yoğun talep almasına rağmen İstanbul-Ankara dışında konulmayan uçak seferleri ile İstanbul ve Ankara’ya konulan sınırlı sefer sayıları tartışma konusu oluyordu.
Ankara’ya ikinci uçak seferi konuldu
Açılışın üzerinden geçen yaklaşık 4 ayın ardından Ankara’ya ikinci uçak seferi konuldu.
30 Ekim Pazar gününden itibaren her gün 2 sefer
İHA'nın haberine göre, Ankara-Rize arası karşılıklı uçuşların 30 Ekim Pazar gününden itibaren her gün 2 sefer şeklinde olacağı öğrenildi.