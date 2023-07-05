Rize-Artvin Havalimanı'nı bir ayda 87 bini aşkın yolcu kullandı Rize-Artvin havalimanı, deniz dolgusuna yapılması, bölgeye özgü mimarisi açısından faaliyete geçmeden önce çok konuşulan bir havalimanı olmuştu. Şimdi de yolcu ve uçuş sayısı ile anılıyor.

AA

Türkiye'de ulaşım ağına katılan ve önemli bir rahatlama sağlayan havalimanları aktiflikleriyle ile öne çıkıyor.

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, haziran ayında 87 bin 651 yolcu kullandı.

Havalimanından 375'i yurt dışı olmak üzere 87 bin 651 yolcu yararlanmış oldu.

Toplam 605 uçuş

Rize Valiliğinin verdiği bilgiye göre, havalimanında haziran ayı içerisinde yurt içi 603 ve yurt dışı 2 olmak üzere toplam 605 uçuş gerçekleştirildi.

Bagaj ve kargo taşıma rakamları

Rize-Artvin Havalimanı'ndan bu dönemde 624 bin 190 kilogram yurt içi, 6 bin 403 kilogram yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.

Rize'nin Pazar ilçesi sınırları içinde inşa edilen havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyon olduğu belirtiliyor.