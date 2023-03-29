Rize Mandalinası tescillendi "Rize" denince akıllara ilk önce "çay" gelse de "Rize Mandalinası"nın yeri ayrı. Yürütülen çalışmaların sonucunda 9 farklı çeşit Rize Mandalinası'nın tescili alındı.

İHA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin girişimi ile 9 adet Rize Mandalina çeşidinin tescili alındı.

Üniversite 2013 yılında adım attı

Bundan 10 yıl önce, üniversitenin Ziraat Fakültesi akademisyenleri ve proje yürütücüsü Kezban Yazıcı ile birlikte "Rize Mandalinasının Klon Seleksiyonu ile Islahı Projesi" için adım atıldı.

9 adet çeşit mandalina üretildi

Rize’nin ilçelerinden alınan yaklaşık 53 klon alınması sonucunda 9 adet çeşit mandalinanın üretimi sorunsuz ilerledi.

“Meyve Çeşidi Tescil Başvurusu”

9 adet mandalina çeşidi üniversite adına tescili için 2020 Kasım ayında Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezine “Meyve Çeşidi Tescil Başvurusu” yapıldı.

Tescili kabul oldu

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 adet Rize Mandalina çeşidinin tescili kabul edildi.

Rize Mandalinası turunçgil sektörüne kazandırıldı

Kezban sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 9 adet Rize Mandalina çeşidinin tescilinin alındığını duyurarak, şu ifadeleri kullandı: