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Rize simidine zam geldi
Rize'nin vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli meşhur Rize simidinin fiyatı 1,5 liradan 2 liraya yükseldi.
- 01.06.2022 - 22:11
Son zamanlarda yaşanan zamların ardından Rize simidinin fiyatı da arttı.
Daha önce simit tezgahlarında 1 liradan satılan coğrafi işaretli Rize simidi, 5 ay önce yapılan yüzde 50 zamla 1,5 liradan satılıyordu.
2 lira oldu
İHA'nın haberine göre, Rize simidi yeni yapılan yüzde 33'lük zamla 2 TL'den satılmaya başlandı.