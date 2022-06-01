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    Rize simidine zam geldi

    Rize'nin vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli meşhur Rize simidinin fiyatı 1,5 liradan 2 liraya yükseldi.
    • 01.06.2022 - 22:11
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    Rize simidine zam geldi

    Son zamanlarda yaşanan zamların ardından Rize simidinin fiyatı da arttı.

    Daha önce simit tezgahlarında 1 liradan satılan coğrafi işaretli Rize simidi, 5 ay önce yapılan yüzde 50 zamla 1,5 liradan satılıyordu.

    2 lira oldu

    İHA'nın haberine göre, Rize simidi yeni yapılan yüzde 33'lük zamla 2 TL'den satılmaya başlandı.

    Rize simidine zam geldi #1

    Rize simidine zam geldi #2


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