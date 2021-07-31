Rize’de balıkçı esnafı 1 Eylül’e hazır

Rize’de balıkçı esnafı 1 Eylül’de başlayacak olan av sezonu öncesi, teknelerine bakımını yaparak ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamladı.

Rize’de balıkçılar sabırsızlıkla sezonun başlamasını bekliyor. Palamut akınlarının daha şimdiden görülmeye başladığını dile getiren balıkçılar yeni sezondan umutlu.

Geçtiğimiz eylül ayının ilk gününde başlayan av sezonu 15 Nisan itibariyle kapanmıştı. 15 Nisan’dan 1 Eylül 2021 tarihine kadar kapalı olan av sezonunda ise balıkçı esnafı hazırlıklarını ve geçen yıldan kalma ağlarını onarıyor.

BALIKÇILAR AV YASAĞININ BİTMESİ İÇİN GÜN SAYIYOR

Hemen hemen tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar şimdi 1 Eylül’de kalkacak olan av yasağı için gün saymaya başladı. Rize’de de 1 Eylül’de açılacak av sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdüren balıkçılar motorlarının bakımlarını tamamladı ve şimdi ise balık tutmak için kullandıkları ağlarını da onarmaya devam ediyor.

“ARTIK YENİ SEZONA HAZIRIZ”

30 yıldır balıkçılık mesleği ile uğraşan Resul İşler, balık tutmak için kullandıkları ağlarını onardıklarını, artık yeni sezona hazır olduklarını dile getirerek “Ağlarımızı tamir ediyoruz. Av yasağının kalkmasına az bir zaman kaldı. Ağlarımızın çoğunu hallettik, şimdi vakit geçiriyoruz. Yeni sezon bereketli görünüyor. İnşallah güzel olacak. Hamsi ağlarımızı bitirdik, bunlar ufak balıkçı ağları.” dedi.

“DENİZDE PALAMUT BOL GÖRÜNÜYOR”

Denizde palamutun kendisini gösterdiğini ve sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini dile getiren bir diğer balıkçı esnafı Yunus Emre Turan ise “Sezonumuza hazırlanıyoruz. Büyük ağlarımızı onardık, şimdi küçük ağları onarıyoruz. Kendimize bir meşgale hazırlıyoruz. 1 ay sonra sezon açılacak. Denizde palamut bol görünüyor, inşallah bu yıl çok palamut olur. Bu yıl hem millet palamuta doyar, hem de biz biraz para kazanırız. Geçtiğimiz yıl sezonun bitmesine 2 ay kala hamsi tutmak yasaklandı ve işimizi biraz zora soktular. Balıkçıların da masrafı ağır. Aylık satışlarının biraz yüksek olması lazım ki hem kendisini döndürecek hem tayfasına ücret ödeyecek. Balık çok tutmak lazım. Biz her sezona umutlu başlıyoruz.

PALAMUT ŞİMDİDEN GÖZÜKTÜ DİYORLAR

Umutsuz başladığımız sezon yok da bu yıl da inşallah bu sezon da iyi geçecek. Palamut şimdiden gözüktü diyorlar. Şimdiden gözükmesi iyidir.” ifadelerini kullandı.

Rize’de balıkçı esnafı 1 Eylül’e hazır VİDEO