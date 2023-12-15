Rize'den yapılan çay ihracatı geliri yüzde 45 artış gösterdi

AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, çay ihracat rakamını paylaşarak Türkiye'nin toplam çay ihracatının yüzde 41'inin Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Verilen bilgiye göre, Rize'den ocak-kasım döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 45 artarak 9 milyon 614 bin 514 dolara ulaştı.

Turgut, ayrıca kentten ocak-kasım döneminde 3 bin 119 ton çay ihraç edildiğini aktardı.

"Rize'den 31 ülkeye çay satıldı"

Turgut, Rize'den 31 ülkeye çay satıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

Belçika, Almanya ve ABD en fazla ihracat yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya 8 milyon 48 bin 28, Almanya'ya 271 bin 34, ABD'ye 184 bin 188 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı Polonya, Kongo, Birleşik Krallık, Türkmenistan, Malezya, Beyaz Rusya, Çekya ve İsviçre'ye de bu dönem çay ihraç edildi.