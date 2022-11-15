Koronavirüs salgını sorasında izole yaşam için Rize'de köylerindeki evine gidenlerin artırdığı kuzine talebi aynı hızla devam ediyor.

Karadeniz'de çok sık kullanılan kuzinelerin ustaları, çırak bulamadıkları için üretimin devamı için sıkıntı çekse de şimdilik satışlardan memnun görünüyor.

Yemek pişirmek veya ısınmak için kullanılan kuzineler kışın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yurt dışından da kuzine talebi var

Kış aylarının gelmesi ile yurt dışından da talepler aldıklarını belirten kuzine ustaları, bu durumun kendilerini memnun ettiğini söylüyor.

Yıllardır kuzinecilik yapan ustalar, kuzineye olan talepten mutlu olsa da mesleklerini devredebilecekleri gençlerin yetişmemesi noktasında derin kaygılar taşıyor.

Rizeliler kuzinesinden vazgeçemiyor VİDEO



"Kuzineye rağbet şu an eskisinden daha fazla"

Sektörün en genç ustalarından biri olan ve 25 yıldır kuzine ustalığı yaptığının altını çizen Salih Avcı, “Kuzineye rağbet şu an eskisinden daha fazla. 20 yıl önce 7-8 çeşit kuzinemiz vardı ama şu an 65-70 çeşit sobamız. Kuzineler eskiden her ev için bir temel ihtiyaçtı. Fakat şu an eskiye nazaran göze de hitap etme ile birlikte birçok kuzine türü de oluştu.





Diğer adı 'Rize sobası'

Normalde 'Rize sobası' diye geçer ancak il dışı ve yurt dışından gelen talepler de arttı. Sektör hızla yükseliyor ancak alttan gelen çırak olmadığı için usta yetişmiyor. Biz son nesiliz ve 35 yaşın altında ustamız yok. Öğrenmek isteyen, ustalığı talep eden gençler de yok.” şeklinde konuştu.

"Sanatla uğraşan kişi aç kalmaz"

Gençlerden kuzinecillik mesleğine talep göstermediğini söyleyen Avcı, "Gençlerden her sektör gibi bunlara da talep bekleniyor ama gençlerde talep yok. Artık gençlere daha çok masabaşı işler rantablı geliyor, bu sektörde biraz zor. Sanatla uğraşan kişi aç kalmaz. Elinin emeğinin niyetini yiyorsun sonuçta” ifadelerini kullandı.

"Maliyetler arttığı için kuzinelerin fiyatları da arttı"

İHA'nın haberine göre, satışların arttığını belirten kuzine ustası Ergün Kazmaz, "Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha da satışlar arttı. Çünkü pandemi zamanında köylere çıkanlar köylerde kaldı. Bundan dolayı da kuzineye rağbet daha fazla. Geçen sene 1.000 TL’ye sattığım kuzineyi, maliyetlerimizin de artmasından dolayı 4 bin TL’ye satıyorum. Maliyetler arttığı için kuzinelerin fiyatları da arttı." dedi.













