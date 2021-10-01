Rize'nin 'Hemşin çorabı' tescillendi

Hemşin çorabının coğrafi işaret tescili almasıyla Rize'de coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 12'ye çıktı.

Rize'nin Hemşin ilçesine özgü "Hemşin çorabı", coğrafi işaret tescili aldı.

Yapılan yazılı açıklamada Vali Kemal Çeber, coğrafi işaret tescilinin illerin kendini yöresel anlamda tanıtması adına çok önemli bir değere sahip olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Rize'de coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 12'ye çıktığı belirtildi.

EL DOKUMASI

İkizdere ve Çamlıhemşin ilçelerinde Hemşinlilerinin giydiği yöresel bir çorap çeşidi olan çorabının yapımında yazın koyun yünü, kışın keçi kılı kullanılıyor.

"TANITILMASI VE KORUNMASI ADINA ÖNEMLİ"

Rize'nin çok fazla kültürel değeri içinde barındıran bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Çeber, "Bunların tanıtılması ve değerlerinin korunması adına coğrafi işaret tescili alınması bizler için çok önemli. Bu anlamda yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.