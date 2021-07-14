Rize'ye 3 yılda 214.3 milyon liralık yatırım desteği

İller Bankası tarafından, Rize'ye son 3 yılda 214 milyon 332 bin lira kaynak aktarılarak 53 işin tamamlanması sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan İller Bankası (İLBANK) tarafından, yurdun her köşesindeki şehirlerin imarına katkı sağlanıyor.

İLBANK, bu destekle kapsamında Rize'ye son 3 yılda 214 milyon 332 bin lira kaynak aktarılarak 53 işin tamamlanması sağlanmasının yanı sıra toplam büyüklüğü 94 milyon 750 bin lira olan 17 işin yapımı ise devam ediyor.

RİZE'YE ATIK SU, İÇME SUYU, ŞEHİRCİLİK, ÜST VE ALTYAPI DESTEKLERİ VERİLDİ

Tamamlanan 53 işin, 6'sı atık su, 9'u içme suyu, 33'ü şehircilik ve 5'i üstyapı ve diğer altyapı yatırımları oldu.

AYDER YAYLASI'NDAKİ PROJELER ÖNE ÇIKTI

Yapılan yatırımlar arasında Ayder Yaylası'nın güzelliğini gelecek nesillere aktarmak ve doğayı korumak amacıyla İLBANK tarafından hazırlanan projeler dikkati çekiyor.

Bu kapsamda İLBANK'ın 7 milyon 500 bin lira yatırım desteği verdiği, doğa ile uyumlu, üstü kapalı bir mimariyle hayata geçirilen atık su arıtma tesisi hizmete alındı.

Ayder Yaylası'ndaki yol ve altyapı çalışmaları da tamamlandı. Bu projeye de İLBANK tarafından 16 milyon 500 bin lira destek verildi.

AYDER'E SPOR TESİSİ YAPILIYOR

Ayrıca İLBANK tarafından Ayder'e spor tesisi de yaptırılıyor. Yüzde 70'lik kısmı tamamlanan yatırıma 6 milyon 900 bin destek sağlayan İLBANK, proje tamamlandığında ise toplam 7 milyon 500 bin lira kaynak aktarmış olacak.

Ayrıca İLBANK'ın 32 milyon liralık destek sağladığı 15 Temmuz Meydanı ikinci etap ikmal (zemin altı otopark, meydan, ticaret birimleri) çalışmaları da bitirildi.

Ardeşen ilçesindeki 3 milyon 600 bin liralık, Seslikaya, Yavuz ve Şenyamaç köyleri içme suyu inşaatı ile Madenli ilçesindeki 4,5 milyon liraya mal olan içme suyu inşaatları da tamamlandı.

KÖY YOLLARINA 1 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİLİYOR

İLBANK, köy yolları ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına da katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Girne Caddesi'nde tamamlanan sağlıklaştırma çalışmaları projesine 1 milyon 200 bin lira destek verildi.

Rize'nin Güneysu ilçesindeki köy yollarına ise 1 milyon lira destek sağlanarak beton kaplamaları yapıldı.

Öte yandan, İLBANK, 6'sı atık su, 4'ü şehircilik ve 7'si üstyapı ve diğer altyapı projeleri olan 17 yatırımın çalışmalarını sürdürüyor. İLBANK bu yatırımlara 94 milyon 750 bin lira kaynak ayırdı.