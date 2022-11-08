Romanya faiz artış hızını düşürdü

Romanya Merkez Bankası, art arda üç kez 75 baz puanlık artış gerçekleştirmesi sonrası 50 baz puanlık artışla faizleri yüzde 6,75'e yükseltti.

Romanya Merkez Bankası (NBR), küresel anlamda diğer merkez bankalarının faiz yükseltme refleksine devam etti ancak faiz artışının hızını düşürdü.

NBR, art arda üç kez 75 baz puanlık artış gerçekleştirdikten sonra gösterge faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 6,75’e yükseltti.

Böylelikle banka borçlanma maliyetlerini, 2010’dan bu yana en yüksek seviyeye getirmiş oldu.

Romanya Merkez Bankası'nın kararını etkileyen etmenler

Uzmanlara göre, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizlikler ve bölgedeki diğer merkez bankalarının faiz artışlarına ara vermeleri Romanya Merkez Bankası’nın kararı üzerinde etkili oldu.





2024 ilk yarısında tek haneli enflasyon bekleniyor

Romanya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Yıllık enflasyon oranının 2022 sonuna doğru küçük bir miktar daha artması ve ardından kademeli olarak aşağı yönlü bir yola girmesi ve 2024’ün ilk yarısında tek haneli rakamlara inmesi bekleniyor.” ifadelerine yer verildi.