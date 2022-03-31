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Romanya üzerinden transit geçiş belgesi uygulaması kaldırıldı
1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kaldırıldı.
- AA
- 31.03.2022 - 02:59
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alarak transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.
Karaismailoğlu, "1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı." ifadelerini kullandı.