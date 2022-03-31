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    Romanya üzerinden transit geçiş belgesi uygulaması kaldırıldı

    1 Mayıs'tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kaldırıldı.
    • AA
    • 31.03.2022 - 02:59
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    Romanya üzerinden transit geçiş belgesi uygulaması kaldırıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alarak transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.

    Karaismailoğlu, "1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı." ifadelerini kullandı.


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