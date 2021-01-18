Ruhsar Pekcan: Asya-Pasifik ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil

Ruhsar Pekcan: Asya-Pasifik ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEİK’in düzenlediği "Yeniden Asya; Türkiye’nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler” konulu toplantıya video konferansla katıldı.

ASYA FASİFİK ÜLKELERİ İHRACAT PAZARI

Bakan Pekcan, yaptığı konuşmada, "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN ASYA" DEMENİN TAM ZAMANI

Asya’ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı olduğunu belirten Pekcan, "Orta sınıfı gittikçe genişleyen, tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz. Bu nedenle 'Yeniden Asya' demenin tam zamanıdır." şeklinde konuştu.