Ruhsar Pekcan: Eximbank desteği, 45,6 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank’ın 2020'de toplam desteğinin 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranının da yüzde 24,3’ten 26,9’a çıktığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank'ın 2020 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendirerek 2021 yılı hedef ve stratejilerini paylaştı.

Eximbank'ın geçen yıl toplam desteğinin bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükseldiğini belirten Pekcan, ihracatı destekleme oranının da yüzde 24,3'ten yüzde 26,9'a çıktığını bildirdi.

184 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Küresel salgın koşullarının egemen olduğu 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek program hedefinin üzerinde kapatmayı başardıklarını belirten Pekcan, 2021 yılı için 184 milyar dolarlık ihracat hedefinin bulunduğunu söyledi.

ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN SEFERBERLİK

Pekcan, bu hedef doğrultusunda bir yandan çeşitli destek ve finansman imkanlarıyla koronavirüs salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile küçük işletmelerin yanında olurken, bir yandan benzer gerekçelerle ortaya çıkan küresel talep daralmalarına karşın dış ticarette gösterdikleri güçlü performansı sürdürülebilir kılmak üzere tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı.

ÜRETİM GÜCÜNÜN İHRACATA DÖNÜŞÜTÜRÜLMESİ HEDEFİ

İhracat artışını sürdürülebilir kılacak ve ekonomik büyümeye etki edecek bir ihracat için katma değeri yüksek ihracatın finansmanının önem arz ettiğine dikkati çeken Pekcan, "Bu koşullar altında Bakanlığımızın ihracatta devlet desteklerinin yanı sıra Türk Eximbank ülkemizin üretim gücünün ihracata dönüştürülmesi bakımından kilit rol oynamaktadır." dedi.

Pekcan, Türk Eximbank'ın 2020'de açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünde 9'uncu ve kredi büyüklüğünde 8'inci büyük bankası olduğunu ifade ederek, "Eximbank toplam ihracat kredilerinin yüzde 53,9'unu kullandırmıştır. Alacak sigortasında ise ülkemizin en büyük şirketi konumundadır. Banka, uluslararası kredi derecelendirme kurumları tarafından bankacılık sektörünün 1 not üzerinde derecelendirilmiştir." diye konuştu.

"TOPLAM DESTEK 45,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Bakan Pekcan, bankanın ihracatçılara desteklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türk Eximbank, 2020 yılında ihracatçılarımıza yüzde 7 artışla 28,5 milyar dolar nakdi kredi ile 17,1 milyar dolar ihracat kredi sigortası temin etmiştir.

Böylece, Eximbank'ın toplam desteği bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. İhracatı destekleme oranı yüzde 24,3'ten yüzde 26,9'a çıkmıştır.

Bankanın destek verdiği ihracatçı firma sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaşmıştır. Buradaki en önemli gelişme, artık daha fazla KOBİ ihracatçımıza destek veriliyor olmasıdır.

Son 1 yılda banka desteklerden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90'ı KOBİ olmuştur."

5 YENİ ŞUBE

Türk Eximbank'ın hizmet ağını genişletmeye ve ihracatçılara doğrudan hizmet verme anlayışı çerçevesinde 20 şube ve 11 irtibat bürosu ile desteklerini sunmaya devam ettiğini dile getiren Pekcan, 2021 yılında da ihracatın ve ihracatçıların yoğun olduğu bölgelerde 5 yeni şube daha açarak ihracatçıların yakınında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Pekcan, bu kapsamda öncelikle fizibilite çalışmaları neticesinde belirlenen Kahramanmaraş ile İstanbul İkitelli OSB'de olmak üzere iki yeni şubeyi yakın zamanda açacaklarını kaydetti.