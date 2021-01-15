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    Ruhsar Pekcan: Gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf ve sanatkar başvuruda bulundu

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini söyledi.
    • AA
    • 15.01.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 12:46
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    Ruhsar Pekcan: Gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf ve sanatkar başvuruda bulundu

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

    Pekcan, koronavirüs sürecinde sadece sağlık değil, ekonomik hayatın da salgın sürecinden etkilendiğini hatırlatarak, bu anlamda restoranlar, kafeler gibi yerler ile turizm ve ulaştırma gibi sektörlerin, esnaf ve sanatkarların en çok etkilenen kesimler olduğunu ifade etti.

    Bakan Pekcan, "İlk günden itibaren devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin kapsamını sürekli geliştirerek, hem finansman hem istihdam desteğiyle iş dünyamızın yanında oldu." diye konuştu.

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