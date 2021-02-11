Ruhsar Pekcan: Gelir kaybı ve kira desteklerinde 1 milyon 400 binin üzerinde başvuru onaylandı

Ticaret Bakanı Pekcan, Şanlıurfa'da esnaf, sanatkarlar ve tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerine ilişkin şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvurunun onaylandığını aktardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, içinde esnaf ve sanatkarlarının bağlı bulunduğu örgütlerin temsilcilerinin de bulunduğu heyetle Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, kentte esnaf ve sanatkarlar, sanayiciler ve oda temsilcileriyle bir araya geleceklerini, ilgili tüm kesimlerin taleplerini dinleyeceklerini söyledi.

Bütün dünyanın salgından hem sağlık hem de ekonomik anlamda çok etkilendiğini ifade eden Pekcan, iş insanlarının, esnafın da bundan fazlasıyla etkilendiğini ancak Türkiye'nin hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını bildirdi.

“TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 6,7 BÜYÜDÜ”

IMF verilerine göre dünya ekonomisinin yüzde 3,5 küçüldüğü bir dönemde Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüme gerçekleştirdiğine dikkati çeken Pekcan, Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacak çok az sayıdaki ülkeler arasında gösterildiğini dile getirdi.

Salgın sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İstikrar Kalkanı" ile beraber iş dünyasına istihdam, finansman ve vergi kolaylıkları getirildiğini hatırlatan Pekcan, TESKOMB'un esnaf ve sanatkarlara toplam 68 milyar lira tutarında düşük faizli kredi kullandırdığını, bunun 42 milyar 600 milyon lirasının sadece 2020 yılında kullandırıldığını söyledi.

ESNAF VE SANATKARLARA YÖNELİK DESTEK ÖDEMELERİ

Esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik 3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği, büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemelerinin başladığını belirten Pekcan, "Gelir kaybı ve kira destekleri için şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvuru onaylandı." dedi.

Pekcan, destekler için Şanlıurfa'dan da 15 bin 842 esnafın başvuruda bulunduğunu ve 14 milyon 300 bin liralık ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

“CİROLARI 3 MİLYON LİRA VE ALTI OLAN KAFE VE RESTORANLARA YÖNELİK DESTEK”

Bakan Pekcan, ciro kaybı desteğine ilişkin olarak da şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz haftalarda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere özellikle pandemi döneminde en çok etkilenen kafe ve restoranlara yönelik, ciroları 3 milyon lira ve altı olan işletmelere yönelik 2020 yılında 2019’a nazaran yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı olan işletmelerin ciro kayıplarının yüzde 3’ü oranında kendilerine destek verilecek. Bu da minimum 2 bin lira maksimum 40 bin lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu yönde çalışmaları tamamlandı. Çoğu işletmenin 40 bin lira destek alacağını öngörüyoruz. İnşallah en kısa zamanda ödemeleri gerçekleştireceğiz."

"ŞANLIURFA'NIN İHRACATINI ARTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

Bakan Pekcan, Şanlıurfa'ya son 2 senede 1 milyon 700 bin lira ihracat desteği verdiklerini belirterek, Eximbank tarafından da Şanlıurfa'ya 5 milyon 700 bin dolar ihracat desteği sağlandığını kaydetti. Bakanlığın ihracatı tabana yaymak için 81 ilde ihracata ilk adım programını başlattığını ve 78 ilde çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Pekcan, Şanlıurfa'da potansiyeli olduğu halde ihracat yapamayan firmaların bulunduğunu, bu kapsamda 513 firma tespit ettiklerini söyledi.