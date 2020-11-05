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    Ruhsar Pekcan: İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat destek miktarlarına ilişkin açıklamada bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.11.2020 - 11:56
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 12:55
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    Ruhsar Pekcan: İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.

    Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Ruhsar Pekcan, ihracat destek miktarlarına değindi.

    "İHRACATÇIMIZA 1 MİLYAR 779 MİLYON LİRA DESTEK"

    Bakan Pekcan, 2020 yılında bugün itibarıyla ihracatçıya sağlanan desteğin 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına sağlanan desteğin ise 404 milyon lira olduğunu belirtti.

    Ruhsar Pekcan: İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık VİDEO

    Ruhsar Pekcan: İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık #1

    Ruhsar Pekcan: İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık #2

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