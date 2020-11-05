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- Ruhsar Pekcan: İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık
Ruhsar Pekcan: İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat destek miktarlarına ilişkin açıklamada bulundu.
- AA & Ensonhaber
- 05.11.2020 - 11:56
- Güncelleme : 05.11.2020 - 12:55
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Ruhsar Pekcan, ihracat destek miktarlarına değindi.
"İHRACATÇIMIZA 1 MİLYAR 779 MİLYON LİRA DESTEK"
Bakan Pekcan, 2020 yılında bugün itibarıyla ihracatçıya sağlanan desteğin 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına sağlanan desteğin ise 404 milyon lira olduğunu belirtti.
Ruhsar Pekcan: İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık VİDEO