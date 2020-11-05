Ruhsar Pekcan: İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık

Ruhsar Pekcan: İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat destek miktarlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Ruhsar Pekcan, ihracat destek miktarlarına değindi.

"İHRACATÇIMIZA 1 MİLYAR 779 MİLYON LİRA DESTEK"

Bakan Pekcan, 2020 yılında bugün itibarıyla ihracatçıya sağlanan desteğin 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına sağlanan desteğin ise 404 milyon lira olduğunu belirtti.

Ruhsar Pekcan: İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık VİDEO