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- Ruhsar Pekcan, serbest bölge mükelleflerine uygulanan esnekliği paylaştı
Ruhsar Pekcan, serbest bölge mükelleflerine uygulanan esnekliği paylaştı
Ticaret Bakanı Pekcan, yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasındaki esnetme ile ilgili paylaşım yaptı.
- AA
- 06.02.2021 - 14:03
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na değindi.
"STOPAJ İSTİSNASINDA YÜZDE 85 İHRACAT ŞARTI, 2020 YILI İÇİN YÜZDE 80'E DÜŞÜRÜLDÜ"
Bakan Pekcan paylaşımında, "Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartı 2020 yılı için yüzde 80'e düşürüldü. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.