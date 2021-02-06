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Ruhsar Pekcan, serbest bölge mükelleflerine uygulanan esnekliği paylaştı

Ruhsar Pekcan, serbest bölge mükelleflerine uygulanan esnekliği paylaştı

Ticaret Bakanı Pekcan, yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasındaki esnetme ile ilgili paylaşım yaptı.