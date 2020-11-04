Ruhsar Pekcan: Sınır kapılarında toplam giriş-çıkış sayısı 100 bini geçti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayındaki ihracat artışının sınır kapılarındaki tır işlemlerini de olumlu yönde etkilediğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayında Türkiye'nin Avrupa’ya açılan sınır kapılarında tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında tır geçişlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla aldıkları tedbirler, yaptıkları modernizasyon çalışmaları, fiziksel ve sistemsel düzenlemeler ve Tek Durak Sistemi ile sınır kapılarında beklemelerin önüne geçtiklerini belirtti.

"TIR GİRİŞ ÇIKIŞI 100 BİNİ AŞTI"

Son haftalarda ihracattaki belirgin yükselişin sınır kapılarında tır işlemlerine de yansıdığına dikkati çeken Pekcan, "Bu kapsamda ekim ayında ülkemizin Avrupa'ya açılan sınır kapılarından Kapıkule'de 70 bin 694, Hamzabeyli'de 26 bin 74, İpsala'da 8 bin 700 olmak üzere, toplam tır giriş-çıkış sayımız 100 bini geçti ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı."