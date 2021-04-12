Ruhsar Pekcan: Ticaret sicili belgeleri MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek

Ticaret Bakanı Pekcan, ticaret sicili belgelerinin artık MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle başlattıkları MERSİS üzerinden elektronik belge uygulamasının 5 Nisan 2021 itibarıyla 238 ticaret sicili müdürlüğünün tamamında devreye alındığını bildirdi.

TİCARET SİCİLLERİ MERSİS ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Bakan Ruhsar Pekcan, açıklamasında "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek." ifadesini kullandı.

TİCARET SİCİL BELGELERİNİN ALINMASI KOLAYLAŞTI

Ticaret sicili müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen ticaret sicili tasdiknamesi, iflas ve konkordato belgesi, merkez nakli belgesi, durum belgesi gibi ticaret sicili belgelerinin artık Türkiye'nin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini vurgulayan Pekcan, "Ticarette dijitalleşmeye, ticari işlemlerin daha kolay, şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve ticaret sicili müdürlüklerimizin performans ve hizmet verimliliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmelerinde bulundu.