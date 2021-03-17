Ticaret Bakanı Pekcan, "23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni"ne katılarak tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." açıklamasında bulundu.

"ENFASYONLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KARARLILIKLAR DEVAM EDİYOR"

Bakan Pekcan, "Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek." dedi.

Ruhsar Pekcan: Tüketicileri mağdur eden olağan dışı fiyatlarla mücadelemiz sürecek VİDEO

“EKONOMİK REFORM PAKETİNDE PİYASANIN ÖNÜNÜ AÇMAYA YÖNELİK”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, törende yaptığı konuşmada, ekonomik reform paketinde alınan kararlarla ilgili bilgi vererek, bu kararların pandemi şartlarının olduğu böyle bir süreçte piyasanın daha etkin çalışması için alınan tedbirlerden oluştuğunu vurguladı.

Pekcan, paketle birlikte fiyat istikrar komitesinin kurulacağını, erken uyarı sisteminin yer alacağını, perakende ticaretin daha adaletli bir yapıya kavuşacağını belirtti.

“TÜKETİCİLERİMİZLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Bakan Pekcan, tüketici hakem heyeti çalışmalarına da şu sözlerle değindi: "Bakanlığımızın en temel ilkelerinden birisi de vatandaşlarımıza çağın gerçeklerine uygun modern ve kolay erişilebilir bir hizmet sunmaktır. Bu çerçevede bugüne kadar ülkemizde tüketici haklarının en üst seviyede tesis edilmesine yönelik olarak bakanlığımız önceliğinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiş olup tüketicilerimizle ilgili çalışmalarımızı bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdüreceğiz.

2020 yılında Tüketici Hakem Heyetlerimizce alınan kararların yüzde 96.1'i dava konusu edilmeden kesinleşmiş ve sadece THH kararlarının yüzde 3.9'u mahkemelere intikal etmiştir. 861 milyon lira tutarında ürün ve hizmetle ilgili 521 bin 533 başvuru karara bağlanmış olup bu kararların da yüzde 59'u tüketici lehine sonuçlanmıştır.”