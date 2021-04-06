Ruhsar Pekcan: Türkiye'de e-ticaret hacmi 226.2 milyar liraya yükseldi

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'de 256 bin 861 işletmenin e-ticaret faaliyetinde bulunduğunu belirterek, e-ticaret hacminin 226 milyar 200 milyon liraya yükseldiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticaret faaliyetlerini aktardığı açıklamasında, "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükseldi." dedi.

"TÜRKİYE, E-TİCARET VE VE E-İTHALAT PAZARINDA GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında olduğunu ve güçlü biçimde olmaya devam edeceğini dile getiren Bakan Pekcan, "Ülkemizde halihazırda e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunmaktadır. 2019'da bu rakam 68 bin 457 idi. 2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226 milyar 200 milyon liraya yükseldi. 2020'de e-ticaretin 138 milyar 400 milyon lirası kartlı ödemeler, 80 milyar 400 milyon lirası havale/EFT ödemeleri, 7 milyar 400 milyon lirası kapıda ödemelerden oluştu." şeklinde konuştu.

E-TİCARETTE EN ÇOK ARTAN SEKTÖRLER

2020'de e-ticarette en fazla artış gösteren sektörleri açıklayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Yüzde 129 artışla beyaz eşya, yüzde 38 artışla giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 56 artışla elektronik, yüzde 61 artışla yemek, yüzde 105 artışla ev, bahçe, mobilya ve dekorasyon sektörü, yüzde 200’ün üzerinde artışla gıda-süpermarket, yüzde 43 artışla eğitim ve danışmanlık, yüzde 100 artışla çiçekçilik ve yüzde 189 artışla metalürji ve kimya sektörü olarak ön plana çıktı."